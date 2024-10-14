Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 204 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk on ayında bin 542 yanıltıcı ve aldatıcı reklama erişim sınırlaması yapıldığını ve 204 milyon lira idari ceza uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından 8 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen 350 sayılı toplantıda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

Kurulun bu ayki gündeminde tüketicilerin alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklamlar ve ticari uygulamalara ilişkin karara bağlanan 202 adet dosyadan 185'i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 16 milyon 865 bin 937 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca internet ortamında gerçekleştirilen yasaya aykırı reklamlara ilişkin 71 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verildi.

Böylelikle, yılın ilk on ayında Kurul tarafından toplam bin 542 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 358 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 204 milyon 322 bin 410 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi