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Ankara’da 933 şubesi bulunuyor! Keçiören 147, Çankaya 153, Mamak’ta 115...

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Ankara’da 933 şubesi bulunuyor! Keçiören 147, Çankaya 153, Mamak’ta 115...
Ankara’nın her ilçesinde bulunuyor. Yüzlerce şubesi var

ANKARA'NIN HER İLÇESİNDE BULUNUYOR
Her mahallede kolay ulaşılabilir konumda bulunan şubeleriyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan market, gıda, içecek, temizlik ürünleri, kişisel bakım ve bazı elektronik ürünler dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

ankarada 858 şubesi var

10 BİN'DEN FAZLA MAĞAZASI İLE BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR
Türkiye genelinde 10.000'den fazla mağazaya sahip ve her geçen gün büyümeye devam etmekte olan market,yerel ekonomiye katkı sağlamak adına istihdam olanakları sunarak binlerce kişiye iş imkânı yaratıyor. Ankara'nın sosyal dokusuna entegre olan bu dev zincir, aynı zamanda çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal dayanışma ruhunu canlı tutuyor.

HER CUMA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLIYOR

Modern alışveriş atmosferi ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkan bu market zinciri, her Cuma ve Salı günleri seçili ürünlerde indirimli ürünler yayınlıyor. Tüketicilerin ilgi ile takip ettiği indiriimler, internet sitesi ve sosyal medyalarda paylaşılıyor.

bim market

ANKARA'DA 933 ŞUBESİ HİZMET VERİYOR!

Ankara'nın alışveriş alışkanlıklarını yeniden şekillendiren bu market, kalite ve çeşitlilik konusunda öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor. 933 şubesi ile BİM alışveriş merkezleri şehrin pek çok konumunda hizmet vermeye devam ediyor.

ANKARA İLÇE İLÇE BİM ŞUBESİ SAYILARI 2025

Akyurt - 8

Altındağ - 89

Ayaş - 1

Bala - 1

Beypazarı - 12

Çamlıdere - 1

Çankaya - 153

Çubuk - 19

Elmadağ - 10

Evren: 1

Etimesgut - 64

Gölbaşı - 32

Güdül - 1

Haymana - 2

Kahramankazan - 15

Kalecik - 1

Keçiören - 147

Kızılcahamam - 5

Mamak - 115

Nallıhan - 5

Polatlı - 30

Pursaklar - 28

Sincan - 88

Şereflikoçhisar - 6

Yenimahalle - 99

Kaynak: Haber Merkezi

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