Ankara’da hain terör saldırısı: Türkiye şehitlerine ağlıyor

TUSAŞ tesisine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit olan 5 vatandaşımızın kimlikleri belirlenirken geride gözü yaşlı eşler, boynu bükük evlatlar ve acılı aileler kaldı.

Türkiye Ankara'daki hain terör saldırısıyla sarsıldı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'yi (TUSAŞ) hedef alan 2 hain terörist ülkemizi yine yasa boğdu.

Bir ticari taksiyle tesisin nizamiyesine gelen teröristler çevreye ateş etmeye başladı.

Hainlerin saldırısında 5 vatan evladı şehit düştü 22 kişi de yaralandı.

Millet şehitlerine ağlarken, şehitlerin kimlikleri de belirlendi.

Saldırıda, TUSAŞ'ta Makina Mühendisi olan Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

KONYA'YA EVLAT ACISI ATEŞİ DÜŞTÜ

Hain saldırıda, TUSAŞ teknisyeni Hasan Hüseyin Canbaz da şehit olan isimlerden biriydi.

Çatışmanın ortasında kalan ve hayatının baharında şehit edilen Canbaz'ın, arkadaşları tarafından sevilip sayılan bir kişi olduğu öğrenildi.

Konyalı Canbaz'ın acı haberi, Konya'nın Bozkır ilçesinde üzüntüyle karşılandı. Şehidin, kardeşinin de aynı tesiste mühendis olarak çalıştığı öğrenildi. Canbaz'ın cenazesinin bugün Ankara'da defnedileceği belirtildi.

"SIRTINDAN VURUP BAGAJA KOYDULAR"

Saldırıda ilk şehit düşen teröristlerin olay yerine gitmek için kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan oldu.

Gaddarca Arslan'ı şehit eden teröristler şehiti aracın bagajına koydu.

Konuya ilişkin konuşan Arslan'ın acılı babası Mahmut Arslan ise, "Taksi kendimizin, baba oğul çalışıyoruz 3 arabayız durakta. Olay cereyan ettiğinde ben müşterideydim, çocuklarımdan ikisi duraktaydı. Müşteri gibi gelmiş o hain. Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar." dedi.

NİZAMİYEYE EŞİNDEN GELEN ÇİÇEĞİ ALMAYA GİTTİ

37 yaşındaki şehit mühendis Zahide Güçlü'nün, dün doğum günü olduğu ve eşinin kendisine, doğum gününü kutlamak için çiçek gönderdiği öğrenildi

Güçlü, çiçeği almak için nizamiyeye giderken terör saldırısının ortasında kaldığı belirtildi. Olayda yaralanan Güçlü, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen şehit oldu.

ARKADA BOYNU BÜKÜK BİR EVLAT KALDI

Saldırıda hedef alınan şehitlerden TUSAŞ Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Hıdırlık köyü nüfusuna kayıtlıydı.

Ailece uzun zamandır Ankara'da ikamet ediyordu. Coşkun, yaralı olarak sevk edildiği Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diş Hekimi Aysan Süngü Coşkun ile evli olan Cengiz Coşkun'un Alaz isminde bir çocuğu vardı. Coşkun'un cenazesinin Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

ŞEHİT GÜVENLİK ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Terör saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiden güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın, Sincan ilçesine bağlı Yenikent Semti'ndeki evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı.

Şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Cimşit Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.





Kaynak: DHA