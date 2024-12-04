Antalya’da 4.6 büyüklüğünde deprem!

Antalya sallandı...
AFAD'a göre saat 12:09'da Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 32.69 km derinliğinde oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya sallandı...
AFAD'a göre saat 12:09'da Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 32.69 km derinliğinde oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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