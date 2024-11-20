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Antalya’da çıkan yangında ev küle döndü

Antalya’da çıkan yangında ev küle döndü
Antalya’da yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Asmalı Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1'inci katında, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında yalnız olan ev sahibi 72 yaşındaki Ayla T., can havliyle kendini dışarı attı. Büyük panik yaşayan yaşlı kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Fotoğraf: İHA

Daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, binanın dış cephesi ve salonunda maddi hasara yol açarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

  • #Antalya #Yangın

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