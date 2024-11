Bahçeli Abdullah Öcalan için çağrısını tekrarladı: Teklifimde ısrarcıyım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her şeyden önce Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günü birlik siyasi hesap ve mevzi kazanma peşinde değiliz. Bizim için milletimizin huzuru ve refahı her şeyden önce gelmektedir. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz. En büyük arzumuz milletimizi her açıdan temsil edebilmek çağlar üzerine sıçramasına omuz vermektir. Sadece bugünün problemlerini ele almak yetmez. Yarının sorunlarına da kafa yoruyoruz. Suya yazı yazanlarla vakit kaybedenlerden olamayız. Arzumuz kronik ve konjonktürel sorunları çözmektir.

"TÜRKİYE DEMEKTEN VAZGEÇMEYİZ"

Hilale tutkunuz birliğe vurgunuz. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrılmaz kardeşlikten kopmayız. Türkiye demekten vazgeçmeyiz. Bayrak çekildiği gönderden inmeyecek. Anasının dili ne olursa olsun kimseyi ayrıştırmıyoruz. Kimseyi ayırmıyor, ayrıştırmıyor, öteki görmüyoruz. Önümüzdeki 100 yıllık takvim işlemeye başlamıştır. Zaman Türk yüzyılı zamanıdır. Türk İslam medeniyetinin timsali olacağız. Ecdadımızın ayak izini takip edeceğiz.

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

Milleti ayırmaya çalışanlara sesimiz çıkmasın mı? Geçen hafta açıkladık herkes konuştu daha da konuşuyor. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacaktır. Geçen hafta söylediğim sözümün arkasındayım. Terörist başı gelip terörün bittiğini açıklasın. Teklifte ısrarlıyım. Teröristbaşı DEM grubuna gelip tasfiyeyi açıklasın. PKK'nın bittiğini açıklayacaksa umut hakkından yararlansın."

"DEM PARTİ KARARINI NETLEŞTİRMELİ"

Kürt kardeşlerimizle aramıza hiçbir mihrak giremez. Teröre tolerans sıfırdır. Kürtler başka terör örgütü başkadır. İkisini birbirine karıştırmak en büyük ihanettir. DEM Parti de kararını derhal netleştirmeli. DEM ya silah ya siyaset demeli. Nerede durduklarını açıklığa kavuşturmalıdır. Diyorlar ki yeni anayasa süreci için tahkimat yapıyormuş, bizim evvela amacımız terör kamburundan kurtulmaktır. Kürtlerle kucaklaşma asıldır, terörle mücadele esastır. Silahlı eşkıyayı temizlemek kaçınılmazdır, siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır.

"ERDOĞAN BİR KEZ DAHA SEÇİLMELİDİR"

Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir daha seçilmelidir. Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır.

"BAŞKANLAR HUKUKİ SÜRECİ BEKLEMELİ"

Kayyum atanan belediyeler söz konusu belediye başkanlarının terörle iltisakları nedeniyledir. Geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hukuki sürecin tamamlanmasını sabırla beklemelidirler. "

