Bahçeli: Cumhurbaşkanımızla aramızda sarsılmaz bir bağ var

Cumhur İttifakı’nda sorun olduğuna yönelik iddialar hakkında konuşan Devlet Bahçeli, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrım söz konusu olamaz“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Beştepe'de bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nda sorun olduğuna yönelik iddialar kulislerde dolaşıyorken gerçekleşen görüşmenin akabinde Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında hiçbir fikir ayrılığının olmadığını söyleyen Devlet Bahçeli, "Başkaları gibi soluğumuz kısa ve kesik değildir" dedi.

Bahçeli devam eden konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"CUMHUR İTTİFAKI VATAN SEVDASIYLA HEMHAL OLMUŞTUR"

Son günlerde tartışmaların odağında yer alan bazı açıklamalarımdan Sayın Cumhurbaşkanımız'ın haberinin olup olmadığını araştıran, aramızda bir anlaşmazlık çıkıp çıkmadığını araştıranlara diyeceğim şudur; Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki dostane diyaloğu sorgulamak gayesiyle maske üzerine maske takanlar iyice azıtmaktadır. Cumhur İttifakı kötü niyetlilerin anlayıp idrak edemeyeceği kadar vatan sevdasıyla hemhal olmuştur. Cumhur ittifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Türk milletinin özüdür. İstikbalin mimaridir. Cumhur İttfakı Türkiye Yüzyılı'nın yeganesidir. Başkaları gibi soluğumuz kısa ve kesik değildir. Siyasetimiz rehin altında hiç değildir. Sosyal medya farelerini, FETÖ'cü hainleri, köksüzleri, kimliksizleri rezil rüsva etmek için uygun zamanı bekliyoruz.

Son günlerde tartışmaların odağında yer alan açıklamlardan Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi olup olmadığını araştıranlara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrımın söz konusu olmayacağını duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevidir.

Bu sözüm de alayına kapak olacaktır. Vakit tamamdır, söz konusu vatandır paylaşımlarımızı merak edenlere vatan nedir onu öğrenmelerini temenni ediyorum.

"ARTIK FELAKETLERİN ŞİİRLERİ YAZILMASIN"

Türk ve Türkiye Yüzyılı uyanışını şuurla kavrıyoruz. Halka güveniyoruz, halkla yürüyoruz. Halkın isteklerine tercüman oluyoruz. Saha çalışmalarımızın gayet düzenli ve disiplinli bir şekilde gerçekleştirildiğini huzurlarınızda ifade ediyorum.

Bir ve birlikte hilale doğru mesafe aldıkça öngörülen tehlikeli akıntılar kurutulacaktır. Artık felaketlerin şiirleri yazılmasın. Ağıtlar yakılmasın. Bir ve birlikte hilale doğru el ele verelim. Bir ve birlikte hilale doğru yol alışımızın, kardeşliğimizin pekişmesi amacına mahsustur.

"MHP MİLLETLE KUCAKLAŞIYOR"

Bakmayalım çatık kaşla birbirimizle. Başka Türkiye yok. Başka gidecek vatan köşesi yok. Dönmeyelim sırtımızı birbirimize. Erdemli adımlarımızla hilale doğru gidelim. Bilinsin MHP, saha çalışmalarına milletle kucaklaşarak, ayrımcılığı dışlayarak şevkle devam edecektir. Dava arkadaşlarımı kutluyor, siyasi faaliyetlerimizde üstün başarılar diliyorum.

İSRAİL'İN SALDIRILARI, TÜRKİYE'NİN İSRAİL'LE TİCARETİ KESMESİ

Türkiye'nin çevresi aynı zamanda çatışmaların ağır bastığı sancılı bir yerdir. Güvenlik duvarlarını muhkem hale getirmek asli bir mesele olmalıdır. Farklı bahanelerle patlak veren çatışmaların kalıcı çözümlerle buluşmadığı ortada.

Mesela İsrail, Lübnan'a ateşkes önerisi sunmasından kısa bir süre sonra Beyrut'u havadan vurdu. Soykırıma her gün yenileri ekleniyor. Gazze'de sivillerin olduğu alana yağdırılan bombalar 100'e yakın masumun ölümüne yol açtı.

Zalimlerin hesap vermesi gerekiyorken, hala bir arpa boyu mesafenin alınmaması ürkütücü bir skandal değil midir? İsrail'e soykırım suçlarından hesap sorulması bir adalet konusu ve demokrasi namusudur. İsrail'e yaptırım uygulanmalı, önleyici tedbirler hayata geçirilmelidir.

Türkiye'nin İsrail ile ticareti sürdürdüğünü öne sürüyorlar. Halbuki 2 Mayıs 2024 tarihinden geçerli olmak üzere bu durum kapanmıştır. Yapılan açıklamalar sabittir, kuşkuya gerek yoktur. Bu tip bir muhalafet anlayışının demokratik niteliğinden bahsetmek bizatihi demokrasiye hakarettir.

"TÜRKİYE KATİLLERE SİYİRCİ KALAMAZ"

Küresel ve bölgesel barış ve istikrara destek verilecekse, iki devletli çözüm mutlak sürekli gerçekleşmeli. 1967 sınırları dahilinde siyasi ve toprak bütünlüğü sağlanmış bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasından başka bir yöntem kalmamıştır.

Türk milleti mazlumların sesine kulaklarını tıkayamaz. Türkiye, iblise yoldaşlık eden bu devrin katillerine asla seyirci kalamaz. Tarafsız kaldık ki masumların tarafıyız.

İZMİR'DEKİ YANGIN FACİASI

İzmir'de elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 evladımız hayatını kaybetti. Kendi çocuklarımızı da konuşmalıyız. Annenin geçimini sağlamak için hurda toplamaya gittiği anlaşılmamaktadır. Bunu sadece ekonomik cepheden görmek bizi doğru sonuçlara taşımayacaktır.

Mesele sadece az vermek ya da çok vermek değildir. Yani maddi yardımlarda bulunmakla sınırlı gözükmemelidir. Manevi destek verilmelidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin izinde yürüyerek, evlatlarımızı göz göre göre kaybetmek hepimizin adına hüsrandır. Türkiye'de bir çocuk gece yatağa aç giriyorsa bunun vebali hepimizin üzerinedir. Selçuk'ta yaşanan olay inanıyorumki aydınlığa kavuşlacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi