Bakan Bolat Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını değerlendirdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarındaki son gelişmeleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme, katma değerli yüksek üretim alanında atılan son adımları ve GAP bölgesindeki durumu ele aldıklarını belirtti.
Bolat, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen EKK toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıyı Şanlıurfa'da gerçekleştirdiklerini anımsatan Bolat, "Toplantıda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarındaki son gelişmeleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme, katma değerli yüksek üretim alanında atılan son adımları ve GAP bölgemizdeki durumu ele aldık" ifadesini kullandı.
Uyguladıkları ekonomi programı çerçevesinde 2024 yılında ihracat alanında önemli bir ivme yakalarken, dış cari açığında da büyük azaltma sağladıklarına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:
"Toplantıda ayrıca Suriye'de yaşanan devrimle birlikte yeni döneme ilişkin ikili ticaret ve gümrük işlemleri açısından atılabilecek adımları ele aldık. Türkiye olarak, yeni dönemde Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde ülkemizin kalkınmasını sürdürmeyi, halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi ve küresel alandaki rekabet gücünü artırmayı önceleyen politikaları uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."
Kaynak: AA
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