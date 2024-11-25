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Bakan Göktaş: Kadına şiddetle mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur

Bakan Göktaş: Kadına şiddetle mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Kadına yönelik şiddet, kabul edilemez bir insanlık suçudur. Mücadele etmek ise hepimizin ortak sorumluluğudur“ dedi.

Bakan Göktaş, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle video mesaj yayımladı. Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadına yönelik şiddetle mücadele için tüm güçleri ile çalıştıklarını belirterek, "22 yıldır, 'Sıfır tolerans' ilkesiyle şiddete karşı duruşumuzdan asla taviz vermedik. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunumuz ve 25 Kasım 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgemiz ile bu mücadeleyi en üst düzeyde devlet politikası haline getirdik. Türkiye'nin dört bir yanında 112 kadın konuk evimiz, 84 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz, 418 Sosyal Hizmet Merkezimiz ve 309 Sosyal Hizmet İrtibat Noktamız ile şiddet mağdurlarına destek oluyoruz. Şiddeti durdurmak ve şiddet döngüsünü kırmak için etkin çalışmalar yürütüyoruz. Kadına yönelik şiddet, kabul edilemez bir insanlık suçudur. Mücadele etmek ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayın biz buradayız, her zaman yanınızdayız. Kadına yönelik şiddetle topyekun mücadelede biz varız" dedi. 

Kaynak: DHA

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