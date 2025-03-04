Bakan Kacır: OSB alanları için 1918 tahsis, 622 ön tahsis başvurusu yapıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Tahsis edilebilir tüm yatırım alanlarını çevrim içi erişime açtığımız uygulamamız, sanayicilerimizden yoğun ilgi görüyor. 5 ayda 158 organize sanayi bölgesinde (OSB) toplam 10,2 milyon metrekarelik 938 yatırım yeri için 1918 sanayicimiz tahsis başvurusu yaptı. 29 OSB’de 24 milyon metrekare alan için 622 sanayicimiz ön tahsis talebinde bulundu“ dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da sanayicilerle bir araya geldi. Bakan Kacır, 2024 yılının son çeyreğinde başlatılan yeni OSB Yönetmeliği hakkında bilgiler verdi. OSB'lerinin etkin şekilde sanayicilerin erişimine açılmasını önemli bulduklarını belirten Kacır, "Sanayicimizin, ihtiyaç duyduğu sanayi alanlarına erişimini kolaylaştırmazsak, buraların bizim istediğimiz, hedeflediğimiz maksadın dışında hizmet etmeye başladığını da bugüne kadar gözlemledik ve bu anlayışla eylül ayında yeni bir adım attık. Her ayın ilk pazartesi günü Türkiye'nin tüm organize sanayi bölgelerinde henüz yatırımcılarla buluşturulmamış yatırım yerlerini online ortamda tahsise açıyoruz. Aynı zamanda yeni kurulmakta olan organize sanayi bölgelerinde ön tahsis uygulamasını da yine online olarak yatırımcılara sunuyoruz. Bu uygulamanın ilk 5 ayında 158 organize sanayi bölgesinde 10 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde 938 parsel için 1918 başvuru aldık ve yine 29 OSB'de 24 milyon metrekare yatırım yeri için de 622 başvuru aldık" dedi.

Şeffaflık odaklı OSB uygulamasına adım atıldığı günden bu yana sanayicilerden muazzam bir ilgi gördüklerini vurgulayan Bakan Kacır, "Bu uygulamayı önümüzdeki aylarda da hız kesmeksizin sürdüreceğiz. Bir yandan mevcut OSB'lerdeki yatırım yerlerini en erişilebilir şekilde sanayicilerimizle buluşturacağız, bir yandan da hızla yeni organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerini Türkiye'nin demir yollarıyla limanlara bağlanmış şekilde planlamaya ve hayata geçirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

'UYGULAMAMIZ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR'

Bakan Kacır, ayrıca sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Organize sanayi bölgelerinde yatırım süreçlerini şeffaf, erişilebilir ve dijital hale getirdik. Tahsis edilebilir tüm yatırım alanlarını çevrim içi erişime açtığımız uygulamamız, sanayicilerimizden yoğun ilgi görüyor. 5 ayda 158 OSB'de toplam 10,2 milyon metrekarelik 938 yatırım yeri için 1918 sanayicimiz tahsis başvurusu yaptı. 29 OSB'de 24 milyon metrekare alan için 622 sanayicimiz ön tahsis talebinde bulundu. Böylelikle binden fazla yeni fabrika için tahsis süreçleri başladı. Bu ay; 103 OSB'de 1001 yatırım yeri, toplam 15,9 milyon metrekare alan tahsise sunuldu. 27 OSB'de 7,5 milyon metrekare alan ön tahsis başvurularına açıldı. Anadolu şehirlerimizi üretim üssü yapmaya devam edeceğiz" dedi. (

Kaynak: DHA