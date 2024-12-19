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Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi

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Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı ’Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesini güncelledi. Listede bir işletmenin, dana sucuk adı altında domuz etinden yapılmış ürün sattığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini yeniden güncelledi. Sağlığı tehdit eden ürünler ve firmaların isimleri açıklandı.

Market raflarındaki 11 bal sahte çıkarken bir kasapta satılan dana sucukta domuz eti tespit edildi.

Listede birçok zeytinyağı, bal markası yer aldı.

Zeytinyağı ve ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

Kıymadan bala, zeytinyağından baharata birçok üründe hile tespit edildi

Dökme hazır kıymada sakatat (taşlık), kıymalı börekte tek tırnaklı eti, dana sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildiğine yer verildi.

Bakanlık, "Havran'lı Kasap ve Sütüven Sucukları" markasında dana eti yerine domuz eti tespit edildiğini açıkladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Chinese Rose restoranında satılan 'dana kaburga' ürününde ise domuz eti bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

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