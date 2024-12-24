Balıkesir’de patlama! Ölü ve yaralılar var: İşte olay yerinden ilk görüntüler!

Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybederken olay yerinden gelen ilk görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi. Patlama sonrası açıklama yapan Sağlık Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi, izinli veya nöbet çıkışı dahi olsa tüm doktorların iş yerlerine gitmeleri çağrısında bulundu.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Mahsur kalanlar için çalışmalar başladı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sabotaj ihtimalinin olmadığını belirtirken, içeride mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Sendikadan doktorlara çağrı

Bölgeden gelen ilk görüntüler yaşanan olayın vahametini gözler önüne sererken Sağlık Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi de dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada

"İlimiz Kavaklı Köyü'nde bulunan bir fabrikada patlama gerçekleştiği ve çok sayıda ölü ve yaralı emekçimizin olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.Özellikle Atatürk Şehir Hastanesi'nde görev yapan üyelerimize izinli veya nöbet çıkışı dahi olsalar işyerlerine gitmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Yaralanan emekçilerimize geçmiş olsun temennilerimizi iletirken vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

"Soğutma çalışmaları devam ediyor"

Patlamanın, ZSR Patlayıcı Üretim Tesisi'nde saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, "Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

"Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok"

Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi.

Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

DMM: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler;

Kaynak: DHA