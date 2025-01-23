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Bayır Bucak bölgesinde son durum! Esed’in askerleri eşyalarını bırakıp kaçtı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Bayır Bucak bölgesinde son durum! Esed’in askerleri eşyalarını bırakıp kaçtı

Suriye'de Bayır Bucaklı Türkmenler, yıllardır devrik Esed rejimi tarafından girişin yasaklandığı köylerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yüzlerce ev, okul ve camiler yıkıldı

Bayır Bucak bölgesinde iç savaş boyunca devrik Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği bombalı saldırılarda yüzlerce ev yıkıldı.

Sadece evler değil, ibadethaneler, hastaneler ve okullarda yerle bir oldu.

Esed'in Suriye'den kaçışının akabinde rejim askerleri de bulundukları bölgelerden hızla çekildi.

Bayır Bucak Türkmenleri yurtlarına kavuşuyor

Yıllardır zulüm altında yaşayan ve göçe zorlanan Bayır Bucak Türkmenleri de Bass iktidarının yıkılışıyla yurtlarına kavuşuyor.

Konya'dan Suriye'ye giden yardım gönüllüsü Muammer Yavuz, Bayır Bucak'tan çektiği fotoğraf ve videoları yenikonya.com.tr'ye gönderdi.

Eşyalarını bırakıp kaçtılar

Görüntülerde rejim askerlerinin giysilerini, silahlarını bile almadan barınaklarını toplamadan kaçtığı görülüyor.

Paspas olarak Esed'in fotağrafı kullanılıyor

Bayırbucak'ı savunan Özgür Suriye Ordusu'na bağlı askerler bölgede kurdukları karargâha paspas olarak Esed'in fotoğrafını koydu. İçeri girerken Esed'in portrelerini ayakları ile çiğneyen askerler Türkmenlerin dönüşü öncesi bölgede güvenliği sağlamaya çalışıyor.

Türkmen Dağı'nda özgürlük sevinci yaşanıyor ancak bölgedeki yıkım çok büyük. Çadırlarda yaşayan Türkmenler kuyulardan su çekip zeytin dallarını yakarak hayata tutunmaya çalışıyor. Yardım gönüllüsü Muammer Yavuz, çektiği görüntülerle yaşanan zor durumu Türkiye ile paylaştı.

"Eşyalarını bırakıp kaçmışlar''

Esed rejiminin askerlerinin eşyalarını bırakıp kaçtığını belirten Muammer Yavuz, 'Esed'in Bayır Bucak'ta karargâhı bulunuyordu. Türkmenlerin ele geçirmesiyle birlikte rejim askerleri eşyalarını bırakıp kaçtı. Rejim askerleri, postallarını, ayakkabılarını, giysilerini, silahlarını ve cephaneliklerini bırakıp kaçmışlar' dedi.

Sığınakta malzemelerin hâlâ durduğunu söyleyen Yavuz, 'Esed rejiminin geride bıraktığı eşyalar, Türkmenler tarafından kontrollü bir şekilde temizlenmeye başlandı. Türkmen Dağı 13 yıl sonra özgür bir yer oldu' şeklinde konuştu.

(Mustafa İlker Şen)

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