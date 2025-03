Beyaz Far Yasak Mı, Xenon Far Yasaklandı Mı? 2025’te Cezası Var Mı? İşte Beyaz Far Yasağı ve Zararları

Trafikte beyaz far kullanımı son yıllarda artarken, özellikle LED Xenon farlar, sürücüler arasında ciddi rahatsızlıklar yaratıyor. Sosyal medyada her gün yeni şikayetler paylaşılırken, beyaz farların yasaklanıp yasaklanmayacağı ve bu farların oluşturduğu tehlikeler merak konusu. İşte, beyaz far yasağı, kullanımı ve potansiyel zararları hakkında bilmeniz gerekenler.

Son dönemde trafikte beyaz far kullanımı, özellikle sosyal medyanın gündeminde sıkça yer buluyor. Özellikle LED farlarla ilgili artan şikayetler, sürücüler arasında endişelere yol açtı. "LED Xenon" olarak bilinen beyaz farların kullanımı, denetimlere rağmen hızla artarken, bu farların trafikte yaratabileceği tehlikeler konusunda birçok tartışma yaşanıyor. Peki, beyaz far yasak mı? 2025'te yasaklandı mı ve cezası ne kadar? İşte detaylar... Beyaz Far Nedir? Halk arasında "LED Xenon” olarak bilinen farlar, genellikle Çin'den ithal edilen ve sertifikasız olan, yüksek ışık şiddetine sahip farlardır. Genellikle "Şimşek etkili" olarak tanıtılan bu farlar, internet üzerinden 800-900 TL civarında satın alınıp araçlara takılabiliyor. Beyaz Far Kullanımı Yasaklandı Mı? Günümüzde beyaz far kullanımı yasaklanmamıştır ve trafikte beyaz farlı araçlara ceza kesilmemektedir. Ancak, sosyal medyada artan şikayetlerin ardından beyaz farların yasaklanması konusu gündemde. İçişleri Bakanlığı'ndan bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Beyaz Farlar Zararlı Mı? Sağlık uzmanları, LED farların sürücüler için risk taşıdığına dikkat çekiyor. Medipol Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, LED farların karşıdan gelen sürücülerde ciddi rahatsızlıklar oluşturabileceğini belirtti. Dr. Karaman, "LED lambalar, geleneksel farlardan çok daha fazla ışık yayar ve bu da göz kamaşmasına, görme yeteneğinin azalmasına yol açabilir. Bu durum özellikle yaşlı sürücüler için daha tehlikeli olabilir ve göz sağlığı üzerinde uzun süreli olumsuz etkiler yaratabilir” uyarısında bulundu. Kaynak: Haber Merkezi

