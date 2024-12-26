Bitkin ve hasta bulunan “Şeker’’ okulda öğrencilerin ilgisiyle hayata tutundu

İzmir’de Reha Necla Midilli Vakfı Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, bitkin ve hasta bulunan köpeğin tedavisini yaptırıp, sahiplendi. Öğrencilerin ’Şeker’ adını verdiği Shih tzu cinsi köpek (6) okulda öğrencilerin ilgisiyle hayata tutundu. Şeker’i bulan Reha Necla Midilli Vakfı Anaokulu Okul Aile Birliği Başkan Ece İnan (32), “Çocukların sevgisi Şeker’i iyileştirdi. Şeker, bize de iyi geldi. Öğrenciler de Şeker de çok mutlu. Öğrencilerimiz okula gelmek için can atıyor“ dedi.

Kentte Reha Necla Midilli Vakfı Anaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ece İnan, 3 hafta önce sokakta bulduğu, bitkin, hasta 6 yaşındaki Shih tzu cinsi köpeği okula götürdü. Öğretmen ve öğrencilerin desteği sayesinde veterinere götürülüp tedavisi yapılan köpek, tek gözünü kaybetti ancak sağlığına kavuştu. Öğrenciler, 'Şeker' adını verdikleri köpeği tedavisinin ardından sahiplenmeye karar verdi. Çocuklar okulda bakmaya başladıkları 'Şeker'in masraflarının karşılanması için de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'İyilik Gönüllüleri Projesi' kapsamında, 3-4 Ocak'ta kermes düzenlemeye karar verdi. Reha Necla Midilli Vakfı Anaokulu Okul Aile Birliği Başkan Ece İnan, "Kendim de 8 yıllık can dostumu kaybetmiş biri olarak, Şeker'i Gerenköy Kavşağı'nda 3 hafta önce buldum. Bulduğumda korkudan titriyordu ve gözleri enfeksiyon içindeydi. Bir gözünü kaybetti ama bütün tedavilerini okulda öğretmen ve veli desteği ile yaptırdık" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLER DE ŞEKER DE ÇOK MUTLU'

Şeker'in durumunun iyi olduğunu ve artık okulda kaldığını söyleyen İnan, "Burada çocukların sevgisi hem onu iyileştirdi hem de bize çok iyi geldi. Böylelikle Şeker hayatımıza dahil oldu. Okul müdürü, öğrenci, öğretmenler hepsi bize destek oldu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İyilik Gönüllüleri Projesi kapsamında okulda bir kermes düzenlemeye karar verdik. Buradan gelecek gelirlerle Şeker'in masraflarına destek olacağız. Öğrenciler de Şeker de çok mutlu. Miniklerin sevgisi ona çok iyi geldi. Şeker, okula o kadar çok pozitif enerji yaydı ki öğrencilerimiz de okula gelmek için can atıyor. Kermes ise 4-5 Ocak tarihleri arasında, Reha Midilli Kültür Merkezi'nde olacak. Kermese, özel eğitim alan öğrenciler de destek olacak. Bütün okullardan, ikinci el kıyafetler, yiyecek, içecek ile kermesi düzenleyeceğiz. Şeker'in bize katılmasından dolayı çok mutluyuz. Şeker de bu durumdan çok memnun, bize çok iyi geldi" dedi.

'ŞEKER'İ ÇOK SEVİYORUZ'

Reha Necla Midilli Vakfı Anaokulu Okulu Öğrencisi Ömer Yağcı (6), "Şeker'le vakit geçirmekten çok mutluyum, oyunlar oynuyoruz. Artık sınıftaki arkadaşlarımdan biri oldu. Şeker'den sonra sokaktaki hayvanlara da iyi davranıyorum, onlarla da oyun oynuyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden Defne Tunçyürek (5) ise "Şeker'i çok sevdim. Geldiğinde hastaydı bu nedenle tedavisi yapıldı ama tek gözünü kaybetti şimdi iyi. Şeker'i besliyoruz" derken, Doruk Şahin (5) de Şeker'le oyun oynayıp vakit geçirdiğini belirterek, "Şeker'in hep bizimle kalmasını istiyorum. Hayvanları çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA