Bolu’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? Bolu kar tatili için gözler Valilik’te!

Bolu'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava, kar yağışı ve yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar ile buzlanma riski, "Bolu'da yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. İl genelinde özellikle kırsal mahalleler, yüksek rakımlı bölgeler ve ilçe yollarında ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Bolu Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bolu ve çevresi için yaptığı kar yağışı, soğuk hava ve don uyarılarının ardından, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski arttı. Özellikle Gerede, Mudurnu, Göynük, Seben, Yeniçağa ve Dörtdivan gibi yüksek kesimlere sahip ilçelerde yol durumu yakından takip ediliyor. Bolu Valiliği, hava koşulları ve ulaşım durumunu ilgili birimler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Bolu'da okullar tatil mi?

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Bolu Valiliği tarafından il genelini kapsayan resmi bir okul tatili kararı bulunmamaktadır.

Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve ulaşımda risk oluşması halinde alınacak olası tatil kararı, Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi