Bolu’daki yangın faciasında ihmal var mı? KOMÜT Başkanı Adem Bulut’tan açıklama

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ilk çıktığı andan itibaren ihmaller konuşurken KOMÜT Başkanı Adem Bulut, “Yangın yönetmeliğindeki mevzuatlar tam yapılmış olsaydı yangın 1 katla sınırlı kalırdı. Toplum olarak bir şey olmazlarla gidiyoruz” dedi.

Bolu'da 21 Ocak Salı günü 03:30 sıralarında 238 kişinin konakladığı Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybederken 10 saat boyunca süren yoğun çalışma sonrasında söndürülebildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir günlük milli yas ilan edilen yangının ardından hangi ihmallerin olduğu da gündeme geldi. Yangındaki ihmaller hakkında açıklamalarda bulunan Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, "Yağmurlama sisteminin çalışmaması, yangın merdivenindeki kapıların yangın ve ısıya dayanıklı olmaması gibi ihmallerle karşı karşıya kaldık. Burada eksikleri ve denetimlerin olmadığını görüyoruz. Otelde 2 adet yangın merdiveni vardı ancak merdivenlerin yangına dayanıklı kapıları olması gerekiyordu. Bu merdivenlerin içeride mi yoksa dışarıda mı olacağı, kapılarının mukavemet noktasında izolasyonlarının iyi sağlanması gerekiyordu. Yangın yönetmeliğindeki mevzuatlar tam yapılmış olsa, şu anda yangın bir katla sınırlı kalır yukarı doğru çıkmazdı” diye konuştu.

‘ESKİ YAPILARDA TAMİRAT VE TADİLAT MEVZUATI BULUNMUYOR'

Eski yapılarda tamirat ve tadilat mevzuatının da bulunmadığına dikkat çeken Başkan Bulut, "Bu tamirat ve tadilat mevzuatının ivedilikle çıkartılıp uygulanması gerekiliyor. İtfaiye daire başkanı, ilgili belediyeler, mimarlar ve mühendislerin ne yapması gerekiyorsa ister sanayi alanında ister konut alanında hiç kimsenin canının yanmaması için elimizden gelen tedbiri almamız gerekiyor. Baktığımızda 10 saat süren yangın sonucunda otelin dış cephesindeki ahşapların yanmamasının sebebi doğru bir uygulama olması yani binada uzun süre ısıya dayanıklı ahşaplarda var. Ancak otel içinde bu uygulamalar doğru yapılmamış” ifadelerini kullandı.

‘DENETİM VE KONTROLLER YETERSİZ'

Denetim ve kontrollerin yetersizliğinin felaketlere davetiye çıkardığının altını çizen Bulut, "Öncelikle müteahhitler olarak bizler sorumluluğu üzerimize almamız gerekiyor. Mevzuat ve projeye uygun ne varsa hakkıyla yapmak zorundayız. Bunun içinde doğru yönetmelik neyse; otopark yönetmeliği, yangın sprinklerinin, hidroforların ve pompaların çalışması, yangın su depolarının mevzuata göre yapılması ve gün sonunda bu sistemin işler halde yöneticilere teslim edilmesi. Tabi bununla da bitmiyor. Belirli bir süre sonra bunların denetlenmesi kullanılır ve hazır halde olması lazım. Bu anlamda denetim ve kontroller yetersiz. Bu tarz felaketleri tekrar yaşamamak adına mutlaka sıkı bir denetim yapılmalı ve tedbirler en üst seviyede tutulmalı” diyerek sözlerine son verdi.