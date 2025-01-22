Bolu Kartalkaya’da yangın faciası! 76 kişiye mezar olan otelden açıklama geldi: Tepkiler çığ gibi büyüdü!

Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin ölümüne neden olan yangının yaşandığı Grand Kartal Otel’den yapılan açıklamada “Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle işbirliği içindeyiz“ ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşım için “Kepazesiniz, o açıklamayı hemen kaldırın“, “Ne yüzsüzsünüz“, “Ne çeşit bir rezilsiniz, açıklamaya bak“ şeklinde yorumlar yapıldı.

Türkiye dün en acı günlerinden birini yaşadı. Çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen birçok anne ve baba aileleriyle birlikte mutlu bir tatile çıkmışlardı. Dün sabah 03:21'de başlayan yangın faciaya dönüştü. Küçük çocuklardan anne babalara, torunlardan gelinlere birçok aile yok oldu. Türkiye, Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 76 canını kaybetti.

O OTELDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kaybedilen 76 canla tüm Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili Grand Kartal Otel yönetiminden ilk açıklama geldi. Otelin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda

"Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz" ifadelerine yer verildi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yağmurlama sistemi, itfaiye ring yolu, yangın merdiveni ve yangın alarmı gibi ihmalleri olduğu konuşulan otelden yapılan bu açıklama kısa sürede büyük tepki çekti.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Kepazesiniz, o açıklamayı hemen kaldırın. Bomboş açıklama.

O kadar insanın vebaliyle ne yapacaksınız. Bir de bomboş açıklama yapmışsınız.

Silin o paylaşımı ve siz bu acıyı paylaşmayın. Hakkınız yok acımıza ortak olmaya.

Ne yüzsüzsünüz bir de hikaye atmışsınız

Post bile atmayıp, ülkenin milli yas ilan ettiği yerde sadece story ile geçiştirmişsiniz. Dilerim her suistimalinizin hesabını verirsiniz.

Bir de hikaye atıyorsunuz yok öyle yok.

76 kişi canından oldu sayenizde. Ne çeşit bir rezilsiniz açıklamaya bak.

Kaynak: Haber Merkezi