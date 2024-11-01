Çakmakla oynayan iki kardeş evi yaktı: Anne ve 4 çocuk dumandan etkilendi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 2’nci katında oturan iki kardeş çakmakla oynarken yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen anne ile 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında çıktı. İddiaya göre Baran Ç. (6) ve ablası Ecrin Ç. (10), yatak odasında çakmakla oynarken, yangın çıktı. Yorgan ve battaniyenin tutuştuğunu gören çocuk, korku içerisinde bağırmaya başladı.
Sesi duyan anne Nuriye Ç. (39), yangını söndürmeye çalıştı. Yangın hızla yayılınca 4 çocuğunu da alarak evi terk etti. Yoğun duman nedeniyle binada oturanlar da evlerini tahliye etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucu yatak odasında hasar meydana geldi.
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