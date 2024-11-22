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Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka silahlı saldırıda öldü

Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka silahlı saldırıda öldü

Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Ersin Aka, yanında bir kişi ile yürürken arkadan gelen maskeli saldırgan belindeki tabancayı çıkarıp ateş ediyor. Saldırgan daha sonra tabancayı beline sokarak koşarak uzaklaşıyor.

Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. İl dışında bulunduğunu belirten Gümüş, "Acımız büyük. Menfur bir saldırı sonucu hocamızı kaybettik. Daha takımımızın başına bir ay önce geldi. Camiamızın başı sağ olsun. Konuyla ilgili olarak çok yönlü olarak soruşturuluyor. Emniyetimiz, valimiz, emniyet müdürümüz, kaymakamımız olayla ilgili yakinen ilgileniyorlar. Ben de şehir dışındayım birazdan Çorlu'ya dönmek için yola çıkıyorum" dedi.

Öte yandan kulüp yöneticileri, Ersin Aka'nın kaldırıldığı hastane önüne gelip gelişmeleri takip etti. Teknik direktör Ersin Aka'nın yemek yedikten sonra yürüyüşe çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Çorluspor 1947 Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "Acımız çok büyük. Çok üzgünüz. Teknik direktörümüz Ersin Aka, menfur bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Vakitsizce aramızdan ayrılan Ersin Aka hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi. 

Kaynak: DHA

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