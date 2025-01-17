Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Konya’da! Önemli açılışa imza atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Konya Çevre Yolu’nun 2. Kesimi ile Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası açılışlarını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca AK Parti Konya ve Kayseri İl Kongrelerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Konya ve Kayseri'iyi ziyaret edecek.

Önce Konya'da, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak olan Erdoğan, aynı zamanda "Konya Çevre Yolu 2. Kesim" açılışını gerçekleştirecek.

Onlarca vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.

Erdoğan, ardından Kayseri'ye geçerek Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi açılışını yapacak.

Son olarak Cumhurbaşkanı, AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesiminin 17 Ocak Cuma günü (bugün) açılacağını bildirerek, "Projeyle seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülecek, böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık 6 milyar lira tasarruf sağlanacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesiminin açılışına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu kesimin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını aktaran Uraloğlu, "Konya, ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan kara yolu bağlantılarıyla önemli bir kavşak noktası konumunda. Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi 17 Ocak Cuma günü trafiğe açılacak. Böylelikle Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasındaki 30 kilometrelik kesim hizmete sunulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan Konya'da Çevre Yolu açılışını yapacak!

Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nu 122 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini belirterek, 22 kilometrelik ilk kısım çalışmalarını 2020'de tamamlayarak trafiğe açtıklarını anımsattı.

Söz konusu çevre yolunun ikinci kısmının 46 kilometre, üçüncü kısmının ise 54 kilometre uzunluğunda olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Yolun tamamını 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Trafiğe açılacak kesimde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 alt geçit, 57 menfez inşa edilmiş, 44 bin fidan dikilmiştir. Aksaray-Adana aksındaki 16 kilometrede çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

- "Karbon emisyonu 81 bin 400 ton azaltılacak"

Uraloğlu, projeyle, bölgeler arası önemli bir geçiş noktasında bulunan Konya'nın taşıdığı transit trafik yükünün çevre yoluna aktarıldığını belirtti.Konya restoran rehberi

Projenin, Konya şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafiğe nefes aldırılacağına da işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Önemli turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışı sağlayacak projeyle, Konya'nın ulaşım standardı artırılarak sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanacak. Afyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasında mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşım, 10 kilometre kısaltılıyor. Projeyle seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülecek, böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık 6 milyar lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyonu 81 bin 400 ton azaltılacak."

Kaynak: AA