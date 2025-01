Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2024 mesaisi kitaplaştırıldı

İletişim Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılında yurt içi ve yurt dışındaki tüm programları, temasları ve çalışmalarının yer aldığı ’Aşkınan Koşan Yorulmaz’ kitabı yayımlandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2023 yılları için hazırlanan kitap serisinin devamı niteliğinde olan çalışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Aşkınan koşan yorulmaz' şiarıyla ortaya koyduğu mücadelesini gözler önüne seriyor. Kitapta, Erdoğan'ın 2024 yılında gerçekleştirdiği 18 ülke ziyareti, 16 zirveye iştiraki, 141 yerli ve yabancı konuğu ağırlaması, 63 yurt dışı görüşmesi, 98 telefon diplomasisi ve 38 büyükelçi güven mektubu kabulü yer aldı. Bunların yanı sıra çalışmada, Erdoğan'ın yurt içinde gerçekleştirdiği 72 ziyaret, 45 açılış̧ ve tanıtım ile 13 ödül törenine iştiraki de fotoğraflarla, kronolojik olarak sunuldu.

2024 DİPLOMASİ TRAFİĞİ ANLATILIYOR

Öte yandan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen yerli ve milli projelerin, hizmetlerin de ortaya konulduğu eser, aynı zamanda bir arşiv çalışması niteliği taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılındaki yoğun diplomasi trafiği de 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabında detaylı bir şekilde anlatıldı. Erdoğan'ın yurt dışı temasları, katıldığı uluslararası zirveler, ülke ziyaretlerini de içeren çalışma, güçlü liderliği, girişimci ve çözüm odaklı diplomasi vizyonu ile dünya siyasetine yön veren isimler arasında yer alan Erdoğan'ın lider diplomasisi yönünü de ortaya koydu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı değerlendirmede, Türkiye Yüzyılı'nın sağlam temellerini atan ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında millete hizmet yolunda attığı her adımı 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabında bir araya getirdiklerini belirtti. Altun, "'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabı, lider diplomasisinin zirve örneklerinden eser ve hizmet siyasetinin en güçlü projelerini, her gününü Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilmek ilmek dokuyan, 'Daha adil bir dünya' için her platformda hakikati haykırmaktan çekinmeyen bir liderin mücadelesini ortaya koyuyor. 'Aşkınan Koşan Yorulmaz', ömrünü ülkesinin ve milletinin geleceğine adayan, daha güçlü bir Türkiye hedefiyle durmadan yorulmadan çalışan milletin adamının mücadelesidir. Bizler de 'Aşkınan koşan yorulmaz' şiarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA