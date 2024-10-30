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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerim sizden bu eli sıkı tutmanızı bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerim sizden bu eli sıkı tutmanızı bekliyoruz
Kürt sorununun çözümüyle ilgili vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili Kürt kardeşim vatanına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz. ’Gel Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edelim’ diyoruz.“ dedi.

Siyasetin gündemi son dönemlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarla iyice ısındı.

Bahçeli'nin ardından ne diyeceği merakla beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında konuştu.

Kürt sorununun çözümüyle ilgili vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili Kürt kardeşim vatanına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz. 'Gel Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edelim' diyoruz." dedi.

"SENİN HER ŞEYE GÜCÜN YETER, AMİN AMİN AMİN..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

Kürt kardeşim senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyanist İsrail'in aparatlığını ve Türkiye düşmanlığının maşalığını yapanları aradan çekip çıkartmanı istiyoruz. Sevgili kürt kardeşim imanına ezanına toprağına kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz. Beş türkiye yüzyılını birlikte inşa edelim diyoruz. Türk bayrağının gölgesinde aydınlık ve müğreffef yarınları birlikte kuralım istiyoruz. Bu cumhuriyet benim olduğu kadar senin de cumhuriyetin. Gel yumruklarını sıkanları aradan çıkartalım diyoruz. Gel terörü meşrulaştıranların, sırtını dağa verenlerin zeminini boşaltalım diyoruz. Gel milletin verdiği yetkiyi terör baronlarına peşkeş çekenlere o yetkinin asıl sahibinin kim olduğunu gösterelim diyorum. Sözlerimi bitirirken rabbimden şunları diliyorum. Ey Türk'ü ve Kürt'ü İslam'ın şanlı ordusu kılan Allah'ım. Sen Türk'ün ve Kürt'ün kardeşliğini koru. Muhabbetimizi çoğalt, imanımızı artır, bize güç ver. Bizi tekrar bu kadim coğrafyanın huzur ve barış ordusu yap. Senin her şeye gücün yeter, amin amin amin…

 

Kaynak: AA

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