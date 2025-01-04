Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK’yı batırmak bir CHP geleneği
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Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, CHP’li belediyeleri eleştirerek, “Ortada eser, proje, yatırım, hizmet yok ama bakıyorsunuz SGK’ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK’yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği“ dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Erdoğan, CHP'li belediyeleri şu sözlerle eleştirdi:
"Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir hizmet yok. Şadırvan musluğu değiştiriyorlar. Ortada eser, proje, yatırım, hizmet yok ama bakıyorsunuz SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. SGK'ya prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li belediyeler. Bunların başında İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Ortada tam olarak art niyetli bir yaklaşım var. Şimdi biz buna sessiz mi kalalım. İstismar siyasetinin içinde 22 yıldır biz olmadık, şimdi de yokuz. Kurdukları tuzaklara düşmedik, düşmeyeceğiz".
"Suriye'de yeniden güneş doğuyor"
Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor. "Suriye'de ne işimiz var" diyorlardı. Eski genel başkanları ara sıra kendini hatırlatmak için sosyal medyada bir şeyler karalıyor. CHP'liler olayı anlamaya çalışıyor. Türkiye'nin meselelerine dair tek önerileri yok. Bölgemizdeki gelişmeleri analiz edecek ne kapasiteleri var ne de kadroları var " dedi.
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