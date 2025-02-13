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Denizli’de belediye 50 işçi alacak! Asgari ücretten yüzde 38 fazla maaş ve ikramiyeler

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Denizli’de belediye 50 işçi alacak! Asgari ücretten yüzde 38 fazla maaş ve ikramiyeler

Denizli Büyükşehir Belediyesi bay ve bayan 50 otobüs şoförü alımı yapacak.

Denizli'ye 50 otobüs şoförü alınacak!

Mart ayı sonuna kadar yapılan başvurular değerlendirmeye alınacak. Görüşme ve mülakat tarihi ön başvuru sürecinden sonra açıklanacak.

İşe alınacak 50 şoföre uygulanacak mali ve sosyal haklar belli oldu.

İşte şoförlerin alacağı maaş ve ek ödemeler: 

-Sendikal haklar

-Asgari ücretin yüzde 38 fazlası maaş

-Maaşlara kıdem farkı eklenecek

-Ramazan Bayramı ikramiyesi

-Sosyal yardımlar (evlilik, çocuk, eğitim ve ölüm vb.)

-Kurban Bayramı ikramiyesi

- Banka promosyonu

BAŞVURU ŞARTLARI:

-Yeni D eski E ehliyete sahip olmak

-SRC 2 Belgesi

-Pisikoteknik belgesi

-3 Yıl deneyim

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

-CV

-Ehliyet

-Fotoğraf

-SRC

-Pisikoteknik belgesi

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