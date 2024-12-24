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Depremde 72 kişinin öldüğü İsias Hotel davası sürüyor

Depremde 72 kişinin öldüğü İsias Hotel davası sürüyor
Adıyaman’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel’e ilişkin 3’ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleriyle taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet Bozkurt ile bir sanık avukatının uzman bilirkişinin dinlenilmesi yönündeki talebini reddetti.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği tüm sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Esasa ilişkin beyanda bulunan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, çocuklarını kum yığınının altından aldıklarını belirterek, "Suçta bilinçli taksir denilmemesi gerekiyor. Size yalvarıyorum 72 cana mezar olan usulsüzlükle yapılan bu binayı yapanlara gerçek cezayı verin. Çocuklarımızın hayatı bu kadar ucuz olamaz. Çocuklarımıza söz verdik, sözümüzü tutmamıza yardımcı olun." dedi.

Diğer müştekiler de adalet istediklerini ifade ederek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Duruşma 15 dakikalık aranın ardından müşteki avukatlarının dinlenilmesiyle devam ediyor.

Kaynak: AA

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