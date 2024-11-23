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Dershane yangınında ölen öğretmene gözyaşlarıyla veda

Dershane yangınında ölen öğretmene gözyaşlarıyla veda
Sivas’ta sahibi olduğu dershanede çıkan yangında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut (47), son yolculuğuna uğurlandı.

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta 4 katlı dershane binasının çatısında dün saat 02.30 sıralarında çıkan yangında hayatını kaybeden kurumun sahibi ve matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Cem Vakfı Sivas Şubesi Alibaba Cemevi'ne getirildi.

Cenazeye Bulut'un ailesi, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş ve çok sayıda seveni katıldı.

Bulut'un yakınları ve bazı öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Bulut'un cenazesi defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Ortaklar köyüne götürülerek toprağa verildi.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin henüz belirlenmediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

  • #Sivas #Öğretmen

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