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Devrim Kabacaoğlu kimdir? Bahar dizisindeki Uğur diziden ayrılıyor mu?

Devrim Kabacaoğlu kimdir? Bahar dizisindeki Uğur diziden ayrılıyor mu?

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinde Doktor Uğur Aydın karakterini oynayan Devrim Kabacaoğlu diziden ayrılacağı haberiyle gündeme damga vurdu. Çıkan haberlerin ardından başarılı oyuncunu kariyeri ve hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Devrim Kabacaoğlu'nun hayatı arama motorlarında sorgulatılıyor. Bahar dizisinin başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya'nın paylaştığı Show TV'nin fenomen dizide Devrim Kabacaoğlu, Doktor Uğur karakterin oynuyor.

DEVRİM KABACAOĞLU KİMDİR?
Devrim Kabacaoğlu, 8 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul'da sürdüren Kabacaoğlu, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2021 yılında mezun olmuştur. 

Kabacaoğlu, 2022 yılından itibaren "Buğday Tanesi”, "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?” ve "Bahar”, Kuruluş Osman gibi yapımlarda rol alarak oyunculuk kariyerine adım atmaya başladı. Son olarak da Bahar dizisiyle büyük bir ün yakalayan Kabacaoğlu gündemde kalmaya devam ediyor.

DEVRİM KABACAOĞLU BAHAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur karakterini oynayan Devrim Kabacaoğlu Bahar dizisinden ayrılacağı bilgisini paylaşıldı.

Uğur 38.bölüm itibarıyla Bahar dizisinde yer almayacaktır. Devrim Kabacaoğlu'nun oynadığı Doktor Uğur Aydın karakteri ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

DEVRİM KABACAOĞLU BAHAR DİZİSİNDEN NEDEN AYRILIYOR?
Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından alınan bilgilere bakıldığında, Bahar dizisinde Uğur karakterine oynayan Devrim Kabacaoğlu'nun, 38. bölüm itibarıyla projeden ayrılacağı belirtildi.

Devrim Kabacaoğlu'nun, Bahar dizisinden neden ayrılacağı konusuna ilişkin henüz net bir bilgi verilmemiştir. Kısa süre içinde yapımdan açıklama gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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