Dışişleri Bakanlığı: Lübnan’daki vatandaşlar yarın tahliye edilecek

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin 9 Ekim’de yapılacağını açıkladı. Deniz Kuvvetleri’ne ait iki geminin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülüyor.
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.
Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacak.
Bu çerçevede, Deniz Kuvvetleri'ne ait toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcu olan iki geminin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması bekleniyor.
Tahliye gemileri insani yardımları da Lübnan'a nakledecek
Tahliye işlemiyle ilgili detayların bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezi ile temasa geçmiş olan vatandaşlarla ayrıca paylaşılacağının bilgisini veren Bakanlık, gerekmesi halinde tahliye işlemlerinin izleyen günlerde devam edeceğinin altını çizdi.
Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığını ve tahliye için görevlendirilen gemilerin, ayrıca insani yardımları da Lübnan'a nakledeceğini duyurdu.
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