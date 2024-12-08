GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Dışişleri Bakanlığı’nın 15. Büyükelçiler Konferansı yarın başlıyor

Dışişleri Bakanlığı’nın 15. Büyükelçiler Konferansı yarın başlıyor
Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği Büyükelçiler Konferansı’nın 15’incisi, yarın başlayıp 13 Aralık’a kadar devam edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 15. Büyükelçiler Konferansı, "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" temasıyla Ankara'da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın konferansın açılış konuşmasını yapacak.

Büyükelçilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edilmeleri öngörülüyor.

Konferansta bölgesel ve küresel meseleler değerlendirilecek

Konferansa Türkiye'nin 146 büyükelçiliği ve 13 daimi temsilciliğinde görev yapan büyükelçilerin yanı sıra Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında görevli çok sayıda büyükelçi ve üst düzey yetkili iştirak edecek.

15. Büyükelçiler Konferansı'nda ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluş başkanlarının büyükelçilerle bir araya gelecekleri "Savunma ve Dış Güvenlik", "İç Güvenlik, Hukuk ve İletişim", "Aile ve Güçlü Toplum","Kültür ve Eğitim", "Su, Bağlantısallık ve Enerji", "Ekonomi, Finans ve Teknoloji" ve "Dış Politikamızda Yumuşak Güç Unsurlarımız" başlıklı 7 panel düzenlenecek.

Konferans kapsamında bölgesel ve tematik değerlendirme oturumlarında Türk dış politikasını yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunulacak.

Dışişleri Bakanlığının kurumsal yapısı ile idari işleyişinin güçlendirilmesine dönük çalışmaların ele alınacağı oturumlar düzenlenecek.

Büyükelçiler, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş konseyleri ile bölgesel toplantılar gerçekleştirerek görev yaptıkları ülkelerdeki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Ayrıca, geçmiş yıllardan farklı olarak düzenlenecek akademik oturumlarda büyükelçiler, konusunda uzman akademisyenlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak.

Ankara'da düzenlenecek konferans, 13 Aralık'a kadar sürecek.

Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin dış politika öncelikleri ve hedeflerinin ele alındığı, güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği ve gelecek dönemde atılacak adımların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferansı, Dışişleri Bakanlığının iç planlamalarının yapılması ve Türk dış politikasının uygulanmasında rol oynayan kurum ve kuruluşlarla eş güdüm tesis edilmesi bakımından önemli rol oynuyor.

Büyükelçiler Konferansları, aynı zamanda yurt içinde farklı çevrelerin Türk dış politikası hakkında bilgilendirilmesi işlevini de görüyor, kamu diplomasisi faaliyetlerinin pekiştirilmesine katkıda bulunuyor.

Büyükelçiler Konferansı'nın sonuncusu, 5-9 Ağustos 2023'te "Türkiye Yüzyılında Dış Politikamız" temasıyla düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER