Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocuklarının yolunu gözlüyor
Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1883'üncü gününde devam ediyor.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, kızı Hayal için oturma eylemi yaptığını belirterek, kızına kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.
Demir, 10 yıldır kızına kavuşmayı beklediğini anlatarak, "Gerekirse 10 yıl daha beklerim. 'Evlatlarımızı almadan buradan bir yere gitmeyeceğiz' dedik ve kararlıkla burada bekliyoruz. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.
Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Demir, kızını çok özlediğini belirtti.
Baba Nurettin Ödümlü ise oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü ifade etti.
Evladının yolunu gözlediğini dile getiren Ödümlü, şunları söyledi:
"5 yıldır buradayız, bu çadırda bekliyoruz. 5 sene daha olsa yine bekleriz. Evladımızdan bir haber alana kadar buradan bir yere gitmeyeceğiz. İnşallah hepimiz çocuğumuza kavuşuruz."
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