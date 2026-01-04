Dört şehri sallayan 4,7’lik deprem ne anlama geliyor? Naci Görür’den açıklama

Elazığ’da dün akşam 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ başta olmak üzere Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da paniğe neden oldu. Prof. Dr. Naci Görür, depremin olduğu bölgede büyük bir deprem tehlikesi olup olmadığına ilişkin açıklama yaptı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde dün akşam saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin 9,85 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Deprem başta Elazığ olmak üzere Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden olan deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." denildi.

Kentte bir düğün salonunda kaydedilen görüntülerde vatandaşların deprem olduğu esnada panik yaşadığı görüldü.

Bir başka görüntüde ise depremin ardından bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı yer aldı.

BÜYÜK DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?

Baskil'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük bir deprem tehlikesi olup olmadığı sorusuna neden oldu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Depremin Doğu Anadolu Fayı üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, 24 Ocak 2020'de yine Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi anımsattı.

Görür, bölgedeki fayların bu depremle büyük ölçüde kırıldığını söyledi.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin bölgeye stres yüklediğini belirten Prof. Dr. Görür, "Deprem Yaylanlı Fayı üzerinde. Burada daha fazla ve büyük deprem beklenmez." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi