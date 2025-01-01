Eğlence mekanı çıkışında tekme ve yumruklarla saldırdılar

Yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Taksim’de eğlence mekanından çıkan iki kişi, tekme ve yumruklarla saldırıya uğradı. Aynı dakikalarda iki grup arasında yaşanan bir başka kavgaya ise polis müdahale etti.

İstiklal Caddesi Kurabiye Sokak'ta saat 02.00 sıralarında eğlence mekanından çıkışta oradaki çalışanlarla iki müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Mekanda çalışanlar buradan çıkan müşterilere tekme ve tokatlarla saldırdı. Yere düşen kişiler, uzun süre tekmelerin hedefi oldu. Kavga saldırganların uzaklaşması ile sona erdi. KAVGAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ Aynı dakikalarda yine İstiklal Caddesi'nde bir başka kavga çıktı. İki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgaya oradaki polis ekipleri müdahale etti. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Yaşanan kavgalar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.( Kaynak: DHA

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