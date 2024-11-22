Ersin Aka kimdir? Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka kaç yaşında, evli mi?
Ersin Aka, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Türkiye 3. Lig ekibi Çorluspor 1947 teknik direktörü olan Ersin Aka, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Peki, Ersin Aka kimdir? Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka kaç yaşındaydı?
Olay, saat 15.00 sıralarında Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, yürüdüğü sırada, henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırganın tabancasından çıkan kurşunla kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Aka, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aka, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ersin Aka kimdir?
Ersin Aka, 29 Mart 1978 yılında Hatay'da doğdu. Ersin Aka, birçok takımda teknik direktör ve yardımcı antrenör olarak görev yaptı.
Kariyerine Nazilli Belediyesi takımında yardımcı antrenör olarak başlayan Ersin Aka, Adıyamanspor, Adana Demirspor, Etimesgut Şeker, Adanaspor, Siirtspor gibi takımlarda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.
2012-13 sezonunda Beşiktaş'ta kondisyon antrenörü olarak görev alan Ersin Aka, Eskişehirspor, Adanaspor,Antalyaspor, Giresunspor gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra ilk teknik direktörlük tecrübesini Erzin Belediye'de 2018-19 sezonunda yaşadı.
Sonrasında ise Ankara Demir, Yeni Mersin İdman Yurdu, Karşıyaka, Van Spor ve son oalrak Çorlu 1947 takımlarını çalıştırdı.
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