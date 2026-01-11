Erzurum’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? Erzurum kar tatili için gözler Valilik’te!

Erzurum'da etkisini artıran yoğun kar yağışı, tipi ve dondurucu soğuklar, "Erzurum'da yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme getirdi. İl genelinde özellikle yüksek kesimler ve kırsal mahallelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Erzurum Valiliği'nden gelecek resmi açıklamayı bekliyor.
Meteoroloji'nin kar yağışı ve buzlanma uyarılarının ardından gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle gizli buzlanma riski arttı. Özellikle Tekman, Karayazı, Hınıs, Tortum ve Oltu ilçelerinde yol durumu yakından takip ediliyor.
Şu an itibarıyla Erzurum Valiliği tarafından il genelini kapsayan resmi bir tatil kararı bulunmamaktadır.
