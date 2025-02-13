Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur olayı nedir? Timur Cihantimur kimdir, kaç yaşında? İade edildi mi?

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur olayı nedir?
1 Mart 2024 tarihinde, 17 yaşındaki Timur Cihantimur, İstanbul Kemerburgaz'da ehliyetsiz olarak kullandığı lüks bir araçla seyir halindeyken, yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç ATV aracına çarptı. Kaza sonucunda Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı.
Kazanın hemen ardından Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok'un yardımıyla Türkiye'den ayrıldı. İlk olarak Mısır'a, ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikleri belirlendi.
İade Süreci nasıl oldu?
Türkiye'nin talebi üzerine ABD makamları, anne ve oğlunu Boston'da tutukladı. ABD'de görülen davada, bir ABD yargıcı, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilebileceğine karar verdi. Bu karar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iade sürecini değerlendirmesinin önünü açtı.
Timur Cihantimur Kimdir?
Timur Cihantimur, ünlü estetik cerrah Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un oğludur. Kaza meydana geldiğinde 17 yaşında olan Timur'un, ehliyetsiz araç kullandığı ve kazanın ardından annesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldığı belirtiliyor.
Son gelişmeler ışığında, ABD'deki mahkeme kararı sonrası anne ve oğlunun Türkiye'ye iade süreci devam etmektedir.
Kaynak: Haber Merkezi