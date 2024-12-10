Gereksiz korna çaldığı için ceza kesilen sürücü çileden çıktı: “Bu trafikte korna gerekli ki çalıyoruz’’
Adana’da gereksiz korna çaldığı için ceza kesilen dolmuş şoförü polise, “Gereksiz korna olur mu? Bu trafikte korna gerekli ki çalıyoruz, ceza gereksiz” diyerek tepki gösterdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Seyhan Caddesi'nde gereksiz korna kullanan toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde gereksiz korna çaldığı için ceza kesilen sürücü polis ekiplerine, "Bu korna insanı rahatsız etmez. Trafik tıkalı, her yer park olmuş. Gereksiz korna çalmıyorum, bu trafikte korna gerekli ki çalıyoruz. Ceza gereksiz. Her yer keşmekeş olmuş durumda siz gereksiz kornaya takmışsınız. Tek sorunumuz korna, bravo” diyerek tepki gösterdi.
Denetimde gereksiz korna çalan 19 sürücüye, fazla yolcu ile yolculuk eden 10 sürücüye, durak harici yolcu indirip bindiren 6 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye ve cep telefonuyla konuşan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.
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