Grand Kartal Otel Yangını Neden Çıktı? Kartalkaya Kayak Merkezi Yangını Söndü Mü? Grand Kartal Otel Nerede? Grand Kartal Otel’in Sahibi Kim?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de sabah saatlerinde büyük bir yangın çıktı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de sabah saatlerinde çıkan büyük yangın, oteldeki konuklarda paniğe yol açtı. Güvenlik önlemleri kapsamında olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangın nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının saat 03.27'de başladığını ve olay yerine toplam 267 kişilik bir ekibin yönlendirildiğini açıkladı. Yangında 32 kişi de yaralanırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Grand Kartal Otel'in Sahibi Kim?

Grand Kartal Otel, Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki önemli konaklama tesislerinden biridir ve bölgenin turizm altyapısına önemli katkılar sağlamaktadır. Otelin sahibi Mazhar Murtezaoğlu, Türk turizminin önde gelen isimlerinden biridir. Rize doğumlu olan Murtezaoğlu, 1960 yılında Bolu'ya gelerek gastronomi ve turizm alanında önemli adımlar atmıştır. Bolu Dağı Kantini'ni kurarak yöresel lezzetlerle adını duyuran Murtezaoğlu, zorlu şartlara rağmen Kartalkaya'da kayak merkezi kurma hayalini gerçeğe dönüştürmüştür. 2000 metre rakımda yer alan Grand Kartal Otel, sektörde prestijli bir tesis olarak tanınmaktadır.

Grand Kartal Otel Nerede?

Grand Kartal Otel, Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 2000 metre rakımda konumlanmış, Türkiye'nin önde gelen kış turizmi tesislerinden biridir.

Grand Kartal Otel Yangını Neden Çıktı?

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, yangının otelin restoran katında başladığını ve kısa sürede büyüdüğünü açıkladı. Otelde toplam 234 kişinin konakladığını belirten Vali Aydın, yangının saat 03.30'da çıktığını ifade etti. Detaylı incelemeler sürüyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi Yangını'nda Kaç Kişi Öldü?

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Aydın, vefat edenlerden 2'sinin panikle binadan atladığını, birinin otel görevlisi, diğerinin ise misafir olduğunu belirtti. Üçüncü kişinin kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi Yangını Söndü Mü?

Yangının ardından bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş çaplı söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

Mazhar Murtezaoğlu Kimdir?

Mazhar Murtezaoğlu, 1974 yılında Kartalkaya Kayak Merkezi'nin temellerini atarak Bolu'nun turizm potansiyelini uluslararası alanda tanıtan isimlerden biri olmuştur. Adı, Bolu ve Sakarya'daki iki caddeye verilmiş ve başarıları nedeniyle Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirilmiştir. 2019 yılında vefat eden Murtezaoğlu'nun hayatı, "Bolu'da İz Bırakanlar 1- Bir Kış Masalı Mazhar Murtezaoğlu" adlı kitapta anlatılmıştır.

Mazhar Murtezaoğlu'nun vizyoner yaklaşımı, bölgedeki kayak turizmini şekillendiren bir dönüm noktası olmuştur. Grand Kartal Otel ise, hem bölge turizmine katkı sağlamaya hem de ziyaretçilerine kaliteli hizmet sunmaya devam etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi