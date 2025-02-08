Gri kategoride aranan PKK/KCK’lı terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride aranan PKK/KCK’lı ’Serhabun Malazgirt’ kod adlı Bülent Taşer ile ’Sarya Baran’ kod adlı Leyla Hüşeng’in Edirne’nin Meriç ilçesinde yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Edirne'nin Meriç ilçesinde gerçekleştirilen 'Gürz-45 Operasyonu' ile gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu 'Serhabun Malazgirt' kod adlı Bülent Taşer ile 'Sarya Baran' kod adlı Leyla Hüşeng isimli teröristlerin yakalandığını aktardı.
Yerlikaya, "Gri kategorideki 'Serhabun Malazgirt' kod adlı Bülent Taşer'in; 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü, 13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP (el yapımı patlayıcı) kullanma olayının faillerinden olduğu, 18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı, 23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi" ifadelerini kullandı.
Operasyonu gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.
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