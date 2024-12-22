Hafriyat kamyonu 11 araca çarptı

Ankara'da moloz yüklü hafriyat kamyonu Yukarı Dikmen Mahallesi 660. Sokak'ta kontrolden çıkarak, geri kaymaya başladı.
Kamyon, park halindeki 11 araca çarparak devrildi.
Kazada can kaybı olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
Ankara'da moloz yüklü hafriyat kamyonu Yukarı Dikmen Mahallesi 660. Sokak'ta kontrolden çıkarak, geri kaymaya başladı.
Kamyon, park halindeki 11 araca çarparak devrildi.
Kazada can kaybı olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
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