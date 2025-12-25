Hangi ülke Soğuk Savaş döneminde Doğu Bloku ya da Batı Bloku içerisinde yer almamış bir Üçüncü Dünya Ülkesidir?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez tarih ve uluslararası ilişkiler bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Soğuk Savaş döneminde ülkelerin hangi blokta yer aldığına dair bilgi gerektiren soru merak uyandırdı.
Hangi ülke, Soğuk Savaş döneminde "Doğu Bloku” ya da "Batı Bloku” içerisinde yer almamış bir "Üçüncü Dünya Ülkesi”dir?
A: İsveç
B: İspanya
C: Norveç
D: Pakistan
Doğru cevap: A: İsveç
Kaynak: Haber Merkezi