Harita yeniden şekillendi! 82, 83, 84 ve 85 numaraları plakalar kapılıyor: Aralarında Konya, Ankara, Antalya ve Adana’da var!

Türkiye'nin dört bir yanındaki birçok ilçe, tarihî zenginlikleri, ekonomik güçleri ve nüfuslarıyla il olma yolunda önemli adımlar atıyor.

Bu ilçeler, il statüsüne kavuşarak hem kendi bölgelerinin hem de çevrelerinin kalkınmasına büyük katkı sağlamayı amaçlıyor.

İşte il olmaya en yakın, potansiyeli yüksek bazı ilçeler:

Siverek (Şanlıurfa)
Bölgenin nüfus ve yüzölçümü bakımından önde gelen ilçelerinden Siverek, il statüsü için güçlü adaylar arasında.

İskenderun (Hatay)
Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahip olan İskenderun, yaklaşık 250 bin nüfusuyla Hatay'ın ikinci büyük ilçesi konumunda.

Bandırma (Balıkesir)
Marmara Bölgesi'nin önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden Bandırma, il olmaya aday ilçelerden biri.

Akhisar (Manisa)
177 bin nüfusuyla Manisa'nın en büyük ilçelerinden Akhisar, tarım ve sanayideki gelişimiyle dikkat çekiyor.

Edremit (Balıkesir)
Kaz Dağları'nın eteğinde yer alan Edremit, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle öne çıkıyor.

Cizre (Şırnak)
Tarihi ve kültürel dokusuyla Cizre, bölgenin önemli merkezlerinden biri.

Çorlu (Tekirdağ)
Trakya'nın en gelişmiş sanayi ilçesi olan Çorlu, ulaşım altyapısı ve nüfusuyla il olma kriterlerini taşıyor.

Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarım ve enerji sektöründeki yatırımlarla büyüyen Elbistan, nüfusuyla da dikkat çekiyor.

Ereğli (Konya)
Konya'ya 150 km mesafedeki Ereğli, 153 bini aşan nüfusu ve ekonomik çeşitliliğiyle il olmayı hedefliyor.

Ergani (Diyarbakır)
Sanayi ve demografik yapısıyla Ergani, il statüsüne aday ilçelerden biri.

Alanya (Antalya)
364 bin nüfusuyla turizm merkezi Alanya, Antalya'ya bağlı önemli bir ilçedir.

Fethiye (Muğla)
Doğal güzellikleriyle turizmde öne çıkan Fethiye, il olma potansiyeline sahip.

Yüksekova (Hakkari)
Bölgesel önemi ve nüfusuyla Yüksekova, il olma yolundaki ilçeler arasında.

Manavgat (Antalya)
252 bin nüfuslu Manavgat, turizm ve tarımda önemli bir merkezdir.

İnegöl (Bursa)
Mobilya sektörüyle öne çıkan İnegöl, Bursa'nın önemli ilçelerindendir.

Kahta (Adıyaman)
Nemrut Dağı'na ev sahipliği yapan Kahta, kültürel ve turistik değerleriyle biliniyor.

Midyat (Mardin)
Çok kültürlü yapısıyla Midyat, bölgesel bir çekim merkezidir.

Lüleburgaz (Kırklareli)
Sanayi ve tarım alanındaki gelişimiyle Lüleburgaz, il olmaya adaydır.

Ünye (Ordu)
Karadeniz kıyısındaki Ünye, ticaret ve tarımda önemli bir merkez.

Nazilli (Aydın)
Aydın'ın kalabalık ilçelerinden Nazilli, sanayi ve tarımda güçlüdür.

Kozan (Adana)
Tarihî ve coğrafi konumuyla Kozan, il olmayı hedefleyen ilçelerden biri.

Polatlı (Ankara)
Tarihi önemi ve ekonomik yapısıyla Polatlı, il olma kriterlerine sahiptir.

Erciş (Van)
Van Gölü kıyısında yer alan Erciş, bölgesel bir merkez konumundadır.

Tarsus (Mersin)
Tarihî ve ekonomik açıdan güçlü olan Tarsus, Mersin'in en önemli ilçelerinden biridir.

Bu ilçelerin il olmasıyla birlikte bölgesel kalkınma hızlanacak, yatırım ve hizmetler artacaktır. İlçelerin sahip olduğu potansiyeller göz önünde bulundurulduğunda, yakın zamanda bazı yeni illerle karşılaşmamız mümkün.

