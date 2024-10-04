Hastanede temizlik personeli ve yakınını bıçaklayan güvenlik görevlisi tutuklandı
Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik personeli Mehtap Gümüş (40) ve yakını Mustafa Gümüş’ü bıçakla yarayan güvenlik görevlisi Orhan Görmüş (46), tutuklandı.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Altınordu ilçesindeki Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Orhan Görmüş, poliklinik servisi önünde aynı hastanede temizlik personeli olarak çalışan Mehtap Gümüş ile karşılaştı.
Aralarında husumet olduğu öne sürülen taraflar arasında çıkan tartışmada Orhan Görmüş, üzerinde taşıdığı bıçakla Mehtap Gümüş'ü yaraladı. Yanındaki yakını Mustafa Gümüş, saldırgana müdahale etmeye çalıştı. Çıkan arbedede Orhan Görmüş ve Mustafa Gümüş de elinden yaralandı. Ağır yaralanan Mehtap Gümüş, aynı hastanede ameliyata alındı. İki saat süren operasyon sonucunda akciğerinden yaralanan Gümüş, hayati tehlikeyi atlattı.
Mustafa Gümüş ve saldırgan Orhan Görmüş ise hastanenin acil servisinde ayakta tedavi edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Orhan Görmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk sırasında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişmanım" diye cevap veren Orhan Görmüş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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