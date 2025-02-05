Hedef Filo Konya ofisi ile firmaların yerel çözüm ortağı oluyor

Türkiye’nin lider filo kiralama şirketlerinden biri olan Hedef Filo, Konya’daki yapılanmasını tamamlayarak bölgedeki işletmelere hızlı, esnek ve profesyonel çözümler sunmaya devam ediyor. Hem ticari faaliyetlerin hem de lojistik ağların yoğun olduğu şehirlerden biri Konya’da, firmalara özel filo kiralama hizmetleri sunarak operasyonlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Güney Anadolu Bölge Müdürü Tuba Aladağ liderliğindeki Konya ekibi, her sektörden işletmeye uzun dönem araç kiralama çözümleri sağlıyor. Konya Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere, ticaret ve üretim alanında faaliyet gösteren firmalara sermaye tasarrufu, operasyonel kolaylık ve esnek ödeme imkanları sunan Hedef Filo, bölgedeki filo kiralama taleplerine hızlı yanıt vererek müşterilerine büyük avantajlar sağlıyor.



Hedef Filo'nun Konya'daki yapılanması, işletmelere sunduğu avantajlar ve filo kiralamanın sektördeki yeri üzerine, Güney Anadolu Bölge Müdürü Tuba Aladağ ile konuştuk. Konya'daki yapılanmalar hakkında bilgiler veren Tuba Aladağ, "Hedef Filo olarak, Türkiye genelinde geniş bir hizmet ağına sahibiz ve Konya, bu stratejimizin önemli bir ayağını oluşturuyor. Ticaretin, sanayinin ve lojistiğin merkezi konumundaki şehirlerden biri olarak, Konya'daki varlığımızı güçlendirmek hem mevcut müşterilerimize daha hızlı hizmet sunmak hem de yeni firmalarla iş birliği yaparak büyümek adına kritik bir adım. Enntepe'deki ofisimizle bölgedeki firmalara uzun dönem araç kiralama çözümleri sunarken, Konya Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere farklı sektörlerdeki işletmelerin filo yönetimini daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bölgede geniş bir müşteri portföyüne sahibiz ve işletmelerin filo yönetimini daha verimli hale getirmeleri için yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Filo kiralamanın araç satın almaya kıyasla sunduğu avantajlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aladağ, "Araç kiralamanın firmalar açısından birçok avantajı bulunuyor. Finansal açıdan bakıldığında, sermaye tasarrufu sağlanıyor, öngörülebilir maliyet imkânı sunuluyor ve vergi avantajlarından faydalanılıyor. Operasyonel anlamda ise firmaların bakım ve onarım işlemleriyle uğraşmasına gerek kalmıyor. Ayrıca, ikame araç imkânı sağlıyoruz. Sigorta ve kasko işlemlerini biz üstleniyoruz, böylece bu süreçler de işletmeler için zahmetsiz hale geliyor. Hedef Filo olarak sunduğumuz geniş araç çeşitliliği sayesinde, firmaların ihtiyaç duyduğu araçları kısa sürede temin edebiliyoruz. Bununla birlikte, risk yönetimini de firma adına biz üstleniyoruz. Tüm bu sebeplerle, işletmelere araç satın almak yerine filo kiralamayı stratejik bir tercih olarak öneriyoruz” diye konuştu.

"Çok Fazla Avantaj Sunuyoruz”



Hedef Filo finansal esneklik, operasyonel kolaylık, araç çeşitliliği ve özel hizmetler açısından sağladıkları çözüm ortaklıklarına da değinen Aladağ, "Sektördeki en geniş ve coğrafi olarak en dağılmış saha ekibiyle müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz. Her ihtiyaca uygun marka ve model alternatiflerimizle, kişiselleştirilmiş filo kiralama hizmeti sağlıyoruz. Esnek ödeme planlarımız sayesinde müşterilerimizin bütçelerine uygun seçenekler oluşturuyor, aynı zamanda sınırsız beyan limitimizle ek maliyetlerin önüne geçerek müşteri konforunu en üst düzeyde tutuyoruz. İşletmelere sunduğumuz detaylı planlama ve esnek çözümlerle sektörde fark yaratıyoruz”

"Konya Özel Bir Bölgemiz”

Konya'daki varlıklarını daha da güçlendirmek adına belirlendikleri hedeflerden bahseden Aladağ, "Konya, ticari faaliyetlerin ve lojistik ağların yoğun olduğu bir şehir. Hedef Filo olarak, Konya'daki işletmelere daha yakın olmayı ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı amaçlıyoruz. İhracatta, üretimde ve istihdamda lider olan Konya firmalarının araç kiralamada da tercihi olmaktan gurur duyuyoruz. Amacımız, yeni firmalar kazanırken mevcut müşterilerimize de profesyonel hizmet sunmaya devam etmek. Konya, ticaret ve lojistik açısından kritik bir konumda yer alıyor. Hedef Filo olarak, bu bölgedeki firmalara en iyi filo çözümlerini sunarak operasyonlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Aladağ, son olarak şunları kaydetti: "Hedef Filo olarak, Konya'daki işletmelere en iyi filo çözümlerini sunmaya kararlıyız. Uzun dönem araç kiralama, firmalar için büyük avantajlar sağlayan stratejik bir tercih. İşletmelerin operasyonel süreçlerini kolaylaştırmak, maliyetlerini öngörülebilir hale getirmek ve finansal esneklik sağlamak için buradayız. Konya'daki tüm işletmeleri, kendilerine özel avantajlı filo çözümlerimizi keşfetmeye davet ediyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi