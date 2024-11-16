İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan müjde: 12 bin polis memuru alınacak

Bakan Yerlikaya, Muğla'da "Türkiye'nin Huzuru" programında müjdeyi verdi. Yerlikaya "Emniyet teşkilatımıza 12 bin polis memuru alınacak, emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya, Muğla'da "Türkiye'nin Huzuru" programında müjdeyi verdi. Yerlikaya "Emniyet teşkilatımıza 12 bin polis memuru alınacak, emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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