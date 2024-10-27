İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Adana’daki depreme ilişkin açıklama geldi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğündeki sarsıntının çevre illerden de hissedildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum olmamakla birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz saha çalışmasına başladılar. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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