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İki minibüs çarpıştı: 1’i ağır 27 yaralı

İki minibüs çarpıştı: 1’i ağır 27 yaralı
Kars’ta iki minibüsün çarpışması sonucu 1’i ağır, 27 kişi yaralandı.

Reşat Ejder idaresindeki Sarıkamış Belediyesine ait yolcu minibüsü, Ahmet Kızıl yönetimindeki minibüsle Kars-Selim kara yolunun Kağızman Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 27 kişi Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırdı.

Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kars Valiliğinden kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kağızman Kavşağı mevkisinde saat 16.40 sıralarında 2 minibüsün çarpıştığı ihbarı alınması üzerine 7 ambulans ile emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiştir. Kazada yaralanan 1'i ağır olmak üzere toplam 27 vatandaşımız, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Kaynak: AA

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