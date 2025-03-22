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İstanbul’da büyük çaplı elektrik kesintisi: 22 Mart 2025 BEDAŞ elektrik kesinti listesi

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İstanbul’da büyük çaplı elektrik kesintisi: 22 Mart 2025 BEDAŞ elektrik kesinti listesi
İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. İşte, 22 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul'da 22 Mart 2025 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintilerinden etkilenecek ilçeler açıklandı. İşte elektriğin kesileceği ilçeler ve detayları...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 22 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'un hangi ilçelerinde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

BEDAŞ, planlanan kesintilere dair detayları resmi internet sitesinde yayınlayarak vatandaşları bilgilendiriyor.

İstanbul halkı ise elektrik kesintisi yaşanmadan önce gerekli önlemleri alarak herhangi bir sorun yaşamamak adına önceden haberdar olmak istiyor.

Peki, 22 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hangi bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte elektriği kesilecek ilçeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da elektriklerin kesileceği ilçeleri ve ayrıntılı bilgileri aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA SAYFASI

 

Kaynak: Haber Merkezi

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