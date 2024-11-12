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İzmir’de evde çıkan yangında ölen 5 kardeşten geriye oyuncakları kaldı

İzmir’de evde çıkan yangında ölen 5 kardeşten geriye oyuncakları kaldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan'ın kardeşi Evren Acar, olayın ardından sosyal medya hesabından yeğeni Nefes Akcan'ın son fotoğrafını paylaşıp, "Nefesim, prensesim, dayısının bir tanesi, nurlar içinde uyu. Melek oldun sen" dedi.

5 KARDEŞİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Öte yandan 5 kardeşin Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlandı. Cenazeler amcaları marangoz Hasan Akcan (47) ve Selçuk Devlet Hastanesi'nde çalışan Hüseyin Akcan (48) tarafından alındı. Baba Hakan Akcan'ın da cezaevinden izinli çıkıp, cenazeye katılacağı öğrenildi. Cenazeler, Selçuk Tahsin Ağa Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Acarlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

Kaynak: DHA

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