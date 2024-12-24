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İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri müdürlüklerince, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığının desteği ile FETÖ içerisinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Söz konusu terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün yeniden yapılanması ve örgüte finansal kaynak sağlanması amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, Manisa, Aydın ve Zonguldak'taki adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

6 aylık takip

Polis ekiplerinin şüphelilerin faaliyetlerini deşifre etmek için 6 ay fiziki ve teknik takip yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin örgütsel toplantılar düzenleyerek üyelerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştığı, örgüt elebaşının ölümüyle dağılma süreci hızlanan örgütün yeniden yapılanması için çalışmalar yürüttüğü, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntem ve teknikler arayışında oldukları, bu faaliyetlerini sıradan bir ticari hayat sürüyormuş izlenimi vererek perdeledikleri ve gerektiğinde aktif hale geçebilecek şekilde dizayn ettikleri tespit eldi.

Gözaltına alınanlar arasında örgütün sözde eyalet imamlarıyla memuriyetten ihraç edilmiş istihbaratçı eski emniyet mensuplarının da yer aldığı belirtildi.

Şüphelilerin ikametleri, sözde ticari faaliyetlerini yürüttüklerini iddia ettikleri iş yerleri ve örgütsel toplantılarını düzenledikleri örgüt evlerinde yapılan aramalarda 546 bin lira, 26 bin 316 dolar, 3 bin 295 avro, 3 milyon 250 bin lira değerinde çek, 3 ata, 49 cumhuriyet, 4 yarım, 1 beşi bir yerde altın, 3 tabanca ve 2 tüfek ile dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA

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